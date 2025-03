Sadiki openhartig over waarom hij Anderlecht inruilde voor Union: "Heb er letterlijk maar 10 minuten over nagedacht"

Het stond in de sterren geschreven dat Noah Sadiki een basispion in het middenveld van Anderlecht zou worden. Alleen zagen Brian Riemer en het bestuur van Anderlecht geen toekomst in Sadiki en mocht hij vertrekken. Uiteindelijk belandde hij bij stadsgenoot Union.

Noah Sadiki was nog geen vijftien jaar oud wanneer Vincent Kompany in Anderlecht neerstrijkt als speler-trainer. "Iedereen op Neerpede sprong een gat in de lucht toen dat nieuws werd aangekondigd. Hij is een icoon van de club en kent het huis", vertelt Sadiki bij Radio Radzinski.

"Ik denk dat het bestuur van Anderlecht een grote fout heeft gemaakt door hem zo vroeg te laten gaan", voegt de Congolese middenvelder nog toe.

Geen speelkansen

Volgens Sadiki is Kompany zeker niet de reden voor zijn vertrek bij paars-wit: "Hij geloofde wel in mij en pushte mij ook op training. Kompany liet mij ook debuteren tegen Club Brugge, maar een dag erna kwam dan het nieuws dat hij wegging."

"Met Mazzù had ik daarna op zich nog een goede verstandhouding, maar die heeft er ook niet lang gezeten. En dan kwam Riemer met wie ik geen klik had. Wat moet je dan doen als je geen speelkansen krijgt?"

Rechtsback

Ik heb van Riemer nooit een duidelijke uitleg gekregen over waarom hij mij niet goed genoeg vond. Bovendien bleef iedereen mij maar zien als een rechtsback, terwijl ik veel beter tot mijn recht kom op het middenveld", verklaart Sadiki over waarom het niet goed liep met Riemer.

Gelukkig voor Sadiki kwam er enkele kilometers verder, vanuit Sint-Gillis, een voorstel van een club die wél in hem geloofden. "Bij Union heeft Chris O’ Loughlin mij een mooi en vooral duidelijk project voorgesteld. ‘Bij ons ga je op het middenveld spelen en nergens anders.' Ik heb er letterlijk maar tien minuten over moeten nadenken."

Revanchegevoelens

Of er bij Sadiki nu iets gebroken is tussen hem en Anderlecht, vindt hij niet: "Wanneer ik met Union de eerste keer tegen Anderlecht speelde in de beker zei ik tegen Lapoussin dat het mijn avond ging worden."

"Revanchegevoelens had ik niet, maar ik wou Anderlecht wel gewoon tonen wat ze kwijt waren geraakt. En dat is goed gelukt, denk ik", grapt de middenvelder.