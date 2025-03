Dit was de grote oorzaak voor het ontslag van Hasi bij Malinwa: "Dat voorval heeft toch voor een kras op de deur gezorgd"

De relatie tussen Besnik Hasi en het bestuur van KV Mechelen was al een tijdje niet goed. Nochtans kreeg de coach in de zomer een nieuw contract en begon het seizoen 2024-2025 aanvankelijk goed voor Malinwa.

Hasi stond bekend om zijn directe manier van werken, en dat zorgde vaak voor conflicten. Hij uitte kritiek op de transferstrategie van de club, bekritiseerde eigen spelers en had zelfs ruzie met een supporter.

Het meeste ophef veroorzaakte zijn kritiek op spits Lion Lauberbach, die hij afbrandde door te zeggen dat hij 'op training niet eens kan scoren.' Ook de kritiek op de verdediging na een 4-1 nederlaag op Anderlecht was volledig onnodig. Deze uitspraken vielen dan ook niet goed bij het bestuur.

“Er gebeurden dingen die niet bij de waarden en normen van KV Mechelen passen”, verklaarde voorzitter Philippe van Esch in de Gazet van Antwerpen. “We begrepen vaak de emoties van Besnik, maar dat voorval met Lion heeft toch voor een kras op de deur gezorgd.”

De 1-0 blamage op het veld van Beerschot was voor het bestuur de druppel. "Na wat er in Antwerpen is gebeurd, moesten we handelen", besluit de voorzitter.

Assistent Fred Vanderbiest neemt voorlopig de taak van Hasi over tot wanneer Malinwa een nieuwe trainer heeft gevonden. Met nog twee speeldagen te gaan staat Malinwa slechts één punt boven de degradatiezone.