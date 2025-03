Is het volgende ontslag een feit? Ook deze (Belgische) coach staat héél dicht bij een C4

RC Lens zit in de hoek waar de klappen vallen. Ook afgelopen weekend gingen de Noord-Fransen met de billen bloot. Werd het de nederlaag te veel voor Will Still?

RC Lens leek voor de jaarwisseling mee te draaien in de subtop, maar daar kunnen de Noord-Fransen vandaag slechts van dromen. Vier nederlagen op rij en amper 9 op 27: Les Sang et Or zijn in vrije val.

Afgelopen zaterdag ging Lens in eigen huis met 3-4 onderuit tegen Le Havre. De nederlaag te veel voor Will Still? Volgens onze informatie is die kans niet onbestaande.

Wankelt de stoel van Will Still als coach van RC Lens?

Het management van Lens twijfelt en wil eerstdaags beslissen over het lot van Still. Al lijken de believers van onze landgenoot momenteel de bovenhand te halen.

Al zal de voormalige coach van onder anderen Beerschot VA en Stade Reims de komende weken moéten presteren. Lens verwacht minstens vier op zes tegen Olympique Marseille en Stade Rennes.