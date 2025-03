🎥 De slechtst geklede speler, de beste kok en wie ligt er onder de sloef? Anderlecht-spelers klappen uit de biecht in geniaal filmpje

RSC Anderlecht bereidt zich momenteel voor op het slot van de reguliere competitie. In een ontspannen sfeer op Neerpede is er plaats voor een grap en een grol.

RSC Anderlecht heeft ondertussen zekerheid over een toegangsticket voor de Champions Play-Off. De Belgische recordkampioen wil echter niet achterover leunen.

In de laatste twee wedstrijden wil paars-wit nog enkele punten inlopen op KRC Genk, Club Brugge en Union SG. Het programma: op bezoek bij KVC Westerlo en een thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge.

A question for the next player. 🟣⚪️ pic.twitter.com/Uc0XvMPw0E — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 6, 2025

Al moet het gezegd: de sfeer op Neerpede is ontspannen. Dat bewijst een héél leuk filmpje dat het communicatieteam van paars-wit voor de training van vandaag heeft opgenomen.

De spelers moeten telkens een vraag beantwoorden... die is gesteld door de speler die net voor hen is aangekomen in Neerpede. Het moet gezegd: sommige antwoorden zijn hilarisch!