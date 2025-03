🎥 Liverpool-keeper Alisson breekt record van Simon Mignolet na "beste van match van zijn leven"

PSG werd woensdag verrast in de Champions League. Ondanks hun overweldigende dominantie botsten de Parijzenaars steeds op Alisson, voordat ze een doelpunt incasseerden aan het einde van de wedstrijd.

Het was alsof hem niets kon overkomen woensdagavond. Alisson maakte 9 reddingen tegen PSG, waaronder enkele van zeer grote klasse, waardoor PSG niet kon winnen van Liverpool.

Dit is zijn carrièrerecord en het record voor een Liverpool-doelman in de Champions League. Daarmee breekt hij het record van Simong Mignolet, die net als Pepe Reina, al acht reddingen verrichtte in de CL bij Liverpool. PSG slaagde er dus niet in om ook maar één doelpunt te scoren ondanks 27 doelpogingen, waarvan 10 op doel.

"Ik denk dat dit de beste match van mijn leven was", reageerde de Braziliaan zelf na afloop. En daar kan hij wel eens gelijk in hebben.

De doelpuntenmaker van de dag, Harvey Elliott, profiteerde ironisch genoeg van een vrij zwakke redding van Gianluigi Donnarumma om 0-1 te maken. "Iemand moest Alisson terugbetalen voor alle reddingen die hij heeft gemaakt", benadrukte de Engelse aanvaller na de wedstrijd.

Herbeleef de eerste helft van het ware festival van Alisson Becker (hieronder) deels via de beelden van RTL Sports. Let op: zijn 9 reddingen zijn nog wel geen absoluut record in de CL. In 2019 maakte Fernando Muslera 12 reddingen voor Galatasaray tegen Real Madrid.