Kan hij Zulte Waregem nog pijn doen? Extra wapen voor RWDM in de titelstrijd

Aangekomen begin februari als vrije speler, heeft Mohamed El Arouch nog geen minuten kunnen maken bij RWDM. Het grote moment lijkt nu wel dichterbij te komen voor hem

RWDM heeft begin februari de komst van Mohamed El Arouch bevestigd. Hij zou de club moeten helpen om de promotie naar 1A weer veilig te stellen.

De 20-jarige centrale middenvelder maakte na zijn opleiding bij Olympique Lyon de overstap naar Botafogo tijdens de zomer. Na een maand kwam hij al wel zonder club te zitten.

Kampend met persoonlijke problemen, greep de Fransman de kans die John Textor begin februari bood, door zich vrijwillig te binden aan RWDM.

Maar fysiek uit vorm, heeft Mohamed El Arouch nog geen enkele wedstrijd gespeeld voor zijn nieuwe club. Dit zou binnenkort kunnen veranderen.

Sudinfo weet dat de middenvelder fysiek klaar is en dus in aanmerking komt voor de wedstrijd tegen Lokeren dit weekend. Een nieuw wapen voor RWDM in de promotiestrijd. Kan hij Zulte Waregem, dat twee punten meer telt dan RWDM, nog pijn doen.