Nederlaag in Beveren brengt extra tegenslag voor Essevee in volle titelstrijd

Zulte Waregem heeft het de laatste tijd zwaar. Na de 3-2 nederlaag tegen SK Beveren kampt de club nu ook met veel blessures.

Na de wedstrijd op de Freethiel is ook Laurent Lemoine geblesseerd geraakt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de centrale verdediger een fractuur heeft en tussen de drie en zes weken niet beschikbaar zal zijn.

De blessure van Lemoine komt op een moment dat de verdediging van Zulte Waregem al te maken had met andere blessures, zoals die van Anton Tanghe. Lemoine was de afgelopen maanden een belangrijke speler voor de club en had dit seizoen al meer dan 17 wedstrijden gespeeld.

Andere jongens moeten nu opstaan

Verdediger Lukas Willen blijft kalm, ondanks de blessures in de verdediging. "Het is natuurlijk een tegenslag, maar er zijn genoeg jongens beschikbaar om de puzzel op te lossen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

“Hun afwezigheid zorgt evenwel niet voor onrust. Het is nu aan de andere jongens om op te staan. Er zijn zeker nog oplossingen denkbaar", besluit Willen.

Zulte Waregem mist met spelers zoals Anton Tanghe, Laurent Lemoine en aanvoerder Jelle Vossen enkele belangrijke pionnen. In de strijd om de titel is elke fitte speler van groot belang, vooral nu RWDM tot op twee punten van de leider is gekomen.