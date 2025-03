Nieuwe Antwerp-coach Andries Ulderink met ambulance afgevoerd tijdens jeugdwedstrijd

Nieuwe Antwerp-coach Andries Ulderink zal zijn eerste training even moeten uitstellen. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis met een nierprobleem, weet Het Nieuwsblad.

Jonas De Roeck werd maandagvoormiddag ontslagen bij Antwerp. The Great Old heeft niet lang gewacht met het aanstellen van een nieuwe coach.

Andries Ulderink nam het roer over van Jonas De Roeck. De nieuwe trainer was al bekend met de club, waar hij onder Mark van Bommel assistent was. Nadien trok hij naar Rangers FC, waar hij onder Philippe Clement terechtkwam. Later vertrok hij uit Schotland omwillen van persoonlijke omstandigheden.

Ulderink zou donderdag zijn eerste training leiden bij Antwerp, maar dit zal moeten wachten. De U16 van Antwerp speelde woensdagavond kampioen in zijn reeks.

De nieuwe Antwerp-coach was ook aanwezig, maar moest met een ambulance worden afgevoerd vanwege een nierprobleem. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Het blijft dus nog afwachten hoe erg hij eraan toe is. Het zou kunnen dat hij later deze week weer aan de slag kan. Zondag neemt Antwerp het thuis op tegen KAA Gent.