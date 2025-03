Zulte Waregem mag zich geen misstap meer veroorloven: "Het zullen nog spannende weken worden"

Zulte Waregem leed vorige week op de Freethiel zijn eerste nederlaag in exact vier maanden tijd. Dit was een flinke tegenslag voor de ploeg, maar verdediger Lukas Willen blijft nuchter over de situatie.

Hoewel de nederlaag pijnlijk was, kijkt Willen met vertrouwen naar de toekomst. “Zeker door het wedstrijdverloop was het een pijnlijke nederlaag, maar je moet het ook wel kunnen plaatsen”, zegt de verdediger in Het Nieuwsblad.

Hoewel Zulte Waregem nog steeds bovenaan staat, weet Willen dat de komende weken spannend zullen worden. Zeker nu de concurrentie steeds dichterbij komt.

“Zolang we aan de leiding staan, is er geen enkele reden tot paniek, maar het zullen nog spannende weken worden. Dat beseffen we heus wel. Van euforie was nooit sprake."

Lastige wedstrijd tegen Lommel

Zaterdagavond speelt Zulte Waregem tegen Lommel, en Willen verwacht een lastige wedstrijd. "Lommel wilt vooral het behoud verzekeren. De belangen zijn dus ook bij hen groot, maar die druk is bij ons al een gans seizoen aanwezig", benadrukt de verdediger van Essevee.

Zulte Waregem staat momenteel aan de leiding, maar heeft slechts twee punten voorsprong op RWDM. Ook La Louvière komt steeds dichterbij en ligt nu op drie punten van Essevee, al heeft La Louvière wel één wedstrijd meer gespeeld.