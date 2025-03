Alweer een klap voor Club Brugge? Blauw-zwart mist naast Seys mogelijk nog andere absolute sterkhouder voor derby tegen Cercle Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge neem het dit weekend op tegen Cercle Brugge. Een heel leuke Brugse derby waarin heel wat op het spel staan. Bij blauw-zwart is Raphael Onyedika opnieuw twijfelachtig.

Zondagnamiddag kijken Club en Cercle Brugge elkaar in de ogen op Jan Breydel. Op papier een thuismatch voor de Vereniging. Zij zullen steun kunnen gebruiken, aangezien een plaats in de gevarenzone heel dichtbij is.

Club Brugge moet het zonder Joaquin Seys doen, die zeker voor de rest van het reguliere seizoen out is. Maar ook Raphael Onyedika is onzeker, hij zou ziek zijn volgens Het Laatste Nieuws.

De middenvelder was tegen KAA Gent al afwezig met een blessure, maar kon tegen Aston Villa weer 90 minuten spelen. Daar verloren de Bruggelingen thuis met 1-3 van. Coach Nicky Hayen wou er niet te veel over kwijt, maar blikte wel vooruit op de derby.

"Ik verwacht een derby op het scherp van de snede", zegt Hayen volgens HLN. "Zoals dat bij elke derby het geval is. Vorig jaar is gebleken hoe moeilijk die match is voor ons."

"Na hun resultaat in Polen zullen ze erop gebrand zijn om iets te doen. De derby is sowieso belangrijk. Maar nu nog meer door de plaats van Cercle in de rangschikking", besluit Hayen.