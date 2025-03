Fred Vanderbiest trekt aan de alarmbel na ontslag van Besnik Hasi: "Het is vijf voor twaalf"

Besnik Hasi werd deze week ontslagen na een 1-0 nederlaag tegen Beerschot. Assistent-coach Fred Vanderbiest neemt tijdelijk de leiding over. Zijn taak is duidelijk: de Relegation Play-offs vermijden.

Fred Vanderbiest heeft al eerder de rol van hoofdcoach tijdelijk overgenomen, toen hij in november 2023 Steven Defour verving. Al is de druk nu wel groter bij Malinwa dat slechts één punt boven een degradatieplaats staat.

“Ik ben aan de club verbonden, dus ik kon moeilijk ‘nee’ zeggen. KV Mechelen is mijn werkgever. Als ik tegenzin heb, dan doe ik het niet", zegt Vanderbiest in de Gazet van Antwerpen.

Twee finales tegen Charleroi en Dender

De 47-jarige coach weet dat elke wedstrijd nu belangrijk is. “We spelen nu twee finales. Tegen Charleroi moeten we winnen, maar zelfs dan zijn we in principe nog niet zeker."

“Als we verliezen tegen Charleroi, maar winnen tegen Dender, zijn we wel zeker van het behoud. Dat klinkt misschien raar, maar daar komt het op neer", klinkt het bij Vanderbiest.

Vanderbiest hoopt dat zijn spelers nu beseffen hoe belangrijk deze laatste twee wedstrijden van de regulier competitie zijn. "Ik hoop dat ze nu allemaal beseffen dat het vijf voor twaalf is."