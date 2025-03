Interim-coach KV Mechelen spreekt zich uit over het ontslag van Hasi en blikt vooruit op eigen toekomst

Afgelopen dinsdag werd Besnik Hasi door KV Mechelen ontslagen. Onder andere de mindere resultaten en het uitvliegen richting zijn eigen spelers en fans waren wellicht de doodsteek. Voorlopig neemt zijn T2, Fred Vanderbiest, het roer over. Hij vertelt hoe hij het ontslag van zijn T1 heeft ervaren.

Sinds de 3-0-overwinning thuis tegen Beerschot eind november heeft het KV Mechelen van Besnik Hasi slechts eenmaal kunnen winnen. Op 16 februari ging het verrassend winnen op het veld van een mager Union.

Voor die slechte reeks deed KV Mechelen nog mee voor een plekje in de Champions' Play-offs en leek het dat ook te verdienen. Ondertussen zijn we enkele maanden verder en moet Malinwa er vooral voor zorgen dat het niet in de Relegation Play-offs belandt.

De voorbije weken was Hasi onhandelbaar voor vriend en vijand in de pers. Hij noemde zijn spelers niet goed genoeg en vloog uit richting zijn eigen supporters. Het bestuur van Mechelen vond dat het genoeg geweest was en zette hem afgelopen dinsdag aan de deur.

Nummer 5

De plek van Hasi is voorlopig ingenomen door zijn assistent, Fred Vanderbiest. Hasi is al de vijfde Mechelen-trainer die Vanderbiest ziet komen en gaan bij de club. Eerder was hij al de assistent van Wouter Vrancken, Steven Defour, Dani Buijs en Sven Swinnen.

"Besnik was een collega toen hij aankwam, maar intussen waren we toch heel close geworden", vertelt Vanderbiest over zijn voormalige T1 aan HLN. "Zo’n vertrek is altijd een lastig moment, maar is eigen aan het voetbal als de resultaten tegenzitten."

Vaste T1

Wat er met Vanderbiest zal gebeuren op het einde van het seizoen, weet de interim-trainer zelf nog niet. "We gaan nu eerst proberen om die twee matchen tot een goed einde te brengen. En dan gaan we een eerste keer kijken hoe en wat."

Vanderbiest had eerder al aangegeven dat hij niet geïnteresseerd was in de rol van vaste T1. "Mij is verteld dat ook de play-offs voor mij zouden zijn en dan zien we wel", sluit hij af.