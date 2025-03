Jelle Coen voert opvallende wijziging door in basiselftal vlak voor trip naar Lier

RSCA Futures speelt zaterdag een belangrijke wedstrijd tegen Lierse op het Lisp. Ondanks de teleurgestelde nederlaag van vorige week tegen Club Luik blijft coach Jelle Coen positief voor de trip naar Lier.

Coen was in Het Nieuwsblad diep teleurgesteld dat zijn team de wedstrijd tegen Club Luik in de laatste minuten verloor. "We verzuimden de kans om een goed resultaat uit de brand te slepen tegen een volwassen ploeg en daar was ik diep teleurgesteld over."

"We lieten ons vangen, terwijl ik dacht dat we in ons groeiproces ver genoeg stonden om dat te vermijden. Akkoord, Club Luik staat voor veel maturiteit en maakte daar gebruik van", concludeert Coen.

Met vertrouwen naar Lier

Zaterdag wacht Lierse, een team dat net als Club Luik veel ervaring heeft. Toch kijkt Coen met een positief gevoel naar die wedstrijd.

De laatste keer dat RSCA Futures tegen Lierse speelde, won het met 2-0 van de Pallieters. “We speelden toen één van onze betere wedstrijden. Lierse is een ploeg die mooi, verzorgd voetbal brengt. Dat ligt ons misschien wel beter dan het atletische en viriele spel van Club Luik", besluit Coen.

De coach maakte alvast één wijziging bekend voor de trip naar Lier. Doelman Michiel Haentjens, die uitviel tegen Club Luik, wordt vervangen door Timo Schlieck.