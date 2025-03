Standard-coach Ivan Leko komt met weinig geruststellende woorden voor clash met Union: "13, 14 of 15 spelers op training"

Standard wil zijn droom op de Champions' Play-offs nog niet opgeven. Er zal een mirakel nodig zijn, maar Ivan Leko blijft erin geloven.

Een week na de nederlaag in de Clasico tegen Anderlecht bereidt Standard zich voor op de wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise van zondag. Tijdens de persconferentie op vrijdag gaf Ivan Leko toe dat het geen gemakkelijke trainingsweek was, vooral vanwege vele afwezigen in de groep. Zoals gewoonlijk heeft de coach van Standard de namen van de betrokken spelers niet genoemd.

"Het was een moeilijke week, iedereen was verdrietig na de wedstrijd. Bovendien zijn er al drie of vier weken lang door ziektes en blessures slechts 13, 14 of 15 spelers op training. Het is geen ideale situatie, maar we moeten het accepteren en ons best doen. Spelers die enkele trainingen hebben gemist in de week hebben meer kans om geblesseerd te raken dan degenen die geen training hebben gemist."

"Ze zeggen dat elke wedstrijd een nieuw verhaal is, maar dat is niet altijd zo eenvoudig. Mijn werk was deze week ook psychologisch zwaar. Bovendien is het gemakkelijker om een groep van 20 of 22 spelers te coachen dan een groep van 15 spelers."

Dus vooral op mentaal vlak heeft de Kroatische coach deze week werk gehad. "Het mentale aspect is nog belangrijker in een club als Standard, met emotie en passie. We wilden iets creëren tegen Anderlecht, het stadion was al een maand uitverkocht maar we hebben verloren en de negatieve dingen komen terug. Er is nog geen nieuwe eigenaar, wie zal er volgend seizoen zijn, ... ?"

Sinds het gelijkspel tussen Cercle Brugge en Antwerp afgelopen week, zal Matricule 16 zeer waarschijnlijk de Europe Play-offs spelen. Maar Ivan Leko geeft de hoop niet op zo lang er een waterkansje is.

"Waarom niet denken aan de Champions' Play-offs? We hebben een nog groter wonder nodig dan vorige week, maar waarom niet tot het einde geloven? Als we in Brugge kunnen winnen, kunnen we overal winnen. Misschien winnen we één keer op tien bij Union, maar waarom niet morgen?"

"We bereiden ons voor op de wedstrijd tegen Union, maar we zitten goed. Er zijn veel clubs in België waarvan de supporters nog niet rustig kunnen slapen. De Standard-fans kunnen vandaag rustig slapen, ook al willen we altijd meer, dat is zeer positief. Alle lof gaat naar mijn groep, die fantastisch werk heeft geleverd de afgelopen acht maanden."