Vier spelers Club Brugge in voorselectie Rode Duivels: Vanaken en Mechele kunnen terugkeren

Hans Vanaken en Brandon Mechele van Club Brugge zijn opgenomen in de ruime voorselectie van de Belgische nationale ploeg voor de aankomende Nations League-barrages tegen Oekraïne.

Bondscoach Rudi Garcia maakte vorige week bekend dat hij een voorselectie van 50 spelers had opgesteld voor de komende interlands. Het is dan ook niet verrassend dat er veel spelers uit de Jupiler Pro League in die lijst staan. Garcia zelf heeft de laatste tijd regelmatig Belgische stadions bezocht. "Mijn assistenten bekijken elke week zeven wedstrijden en doorkruisen het land", vertelde hij eerder in L’Équipe.

Vanaken en Mechele vallen op in de lijst, aangezien ze de afgelopen tijd niet werden opgeroepen door hun voorganger Domenico Tedesco. Vanaken, ondanks sterke prestaties bij Club Brugge, werd voor het laatst geselecteerd in juni 2023, met zijn laatste speeltijd zelfs in november 2022, voor het WK in Qatar. Mechele ontbrak sinds juni 2022 in de nationale selectie.

Naast Vanaken en Mechele zijn ook Maxim De Cuyper en Joaquin Seys van Club Brugge opgenomen in de voorselectie. De Cuyper is inmiddels een vaste waarde, terwijl Seys, die momenteel geblesseerd is, waarschijnlijk niet de uiteindelijke selectie zal halen.

Naast Club Brugge zijn ook andere topclubs uit de Belgische competitie vertegenwoordigd in de voorselectie. Racing Genk stuurt Bryan Heynen, Jarne Steuckers en Matte Smets naar de voorselectie, terwijl Antwerp spelers als Senne Lammens, Zeno Van Den Bosch en Olivier Deman heeft toegevoegd.

De definitieve selectie voor de Nations League-barrages wordt volgende week vrijdag bekendgemaakt. Het is nog afwachten wie uiteindelijk zal worden opgenomen in de kern van Rudi Garcia.