Bondscoach Rudi Garcia neemt opmerkelijke naam op in voorselectie Rode Duivels en denkt aan deze speler van de gouden generatie

Rudi Garcia mag bijna debuteren als bondscoach bij België. Binnen iets minder dan een week maakt hij zijn selectie bekend, met mogelijk een opvallende naam om ervaring toe te voegen.

Bondscoach Rudi Garcia maakt binnen iets minder dan een week zijn selectie bekend voor het tweeluik tegen Oekraïne. Op vrijdag 14 maart weten we welke spelers hij zal oproepen.

Daar kan in ieder geval al een opmerkelijke naam bij zitten om ervaring toe te voegen. Volgens Het Laatste Nieuws zit Axel Witsel namelijk in de voorselectie.

De kans dat hij de definitieve selectie haalt zou groot zijn. Garcia zag dat Tedesco niets meer moest weten van de ouderen, waardoor bepaalde jongeren zich zonder succes gingen opstellen als leiders.

In juni 2024 kwam Witsel voor het laatst in actie voor de Rode Duivels, als voorbereiding op het WK. In Duitsland kampte hij met een lastige blessure en bleef hij op de bank zitten.

Momenteel is Witsel nog steeds actief bij Atletico Madrid, al loop het daar minder voor hem. De centrale verdediger mag heel af en toe nog eens spelen, maar kijkt bijna steeds toe vanop de bank.