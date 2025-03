Dit is het belangrijkste verschil tussen Nicky Hayen en Ronny Deila op hetzelfde moment vorig jaar

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge wil geen excuses zoeken, maar de negen punten achterstand op leider Genk steekt. Zeker omdat de Limburgers zelf punten lieten liggen, zonder dat blauw-zwart daarvan profiteerde. Na de negentien punten achterstand vorig seizoen wil Club zich niet rijk rekenen met een kleinere kloof.

De titel blijft het belangrijkste doel, vooral met het oog op Champions League-voetbal en de bijbehorende inkomsten. De 1-3 nederlaag tegen Aston Villa lijkt de kwartfinaledroom te fnuiken, wat de focus op de competitie vergemakkelijkt. Al zou een stunt in Engeland uiteraard op gejuich worden onthaald.

Trainer Nicky Hayen hoeft niet te vrezen voor zijn positie. In tegenstelling tot Ronny Deila vorig seizoen, heeft hij voldoende krediet opgebouwd. Club Brugge gelooft in zijn aanpak en wil vermijden dat de onrust van vorig jaar zich herhaalt.

Hayen zorgt voor herkenbaar voetbal dat bij momenten uitstekend is, maar in de competitie ontbreekt efficiëntie, schrijft Het Nieuwsblad. In Europa wist Club wel wedstrijden naar zich toe te trekken, iets wat nationaal moeilijker blijkt. Mogelijk speelt vermoeidheid een rol.

De clubleiding houdt vertrouwen in de staf, maar de druk wordt wel opgevoerd. Met een zes op achttien in de competitie is de titel nog lang niet binnen handbereik. De komende duels tegen Cercle en Charleroi worden cruciaal voor de rest van het seizoen.

Hoewel de Champions League-campagne nog niet voorbij is, weet Club Brugge waar de prioriteiten liggen. Een mirakel in Villa Park zou historisch zijn, maar uiteindelijk telt slechts één ding: kampioen spelen en opnieuw de groepsfase van de Champions League bereiken.