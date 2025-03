Hoe zou het nog zijn met Julien De Sart (ex-Gent), die al sinds het begin van de zomer in Qatar zit?

Julien De Sart heeft vrijdag zijn tweede doelpunt van het seizoen gescoord in Azië met Al-Rayyan.

Sinds zijn vertrek van KAA Gent richting Qatar is Julien De Sart weinig besproken geweest in de Belgische pers. Maar wat is er intussen geworden van hem in Azië?

De 30-jarige defensieve middenvelder is momenteel een onbetwiste basisspeler bij Al-Rayyan. Hij heeft al deelgenomen aan 28 wedstrijden dit seizoen, in alle competities samen met de Qatarese club. De voormalige Buffalo heeft twee doelpunten gescoord en drie assists gegeven.

Dit weekend was De Sart beslissend in de 5-1 overwinning van zijn team tegen de rode lantaarn, Al-Khor. De ex-speler van Gent opende de score in de 10e minuut van de wedstrijd.

Na een stilstaande fase vanaf de rechterkant, kwam de bal na een kopbal op de paal terecht voordat hij in de voeten van de Belg eindigde die kon afronden. Dit is de tweede opeenvolgende wedstrijd waarin hij beslissend is, nadat hij op 27 februari al een assist gaf tegen Al-Arabi. Hij zatechter niet in de selectie tegen Al-Ahli op 4 maart, in de achtste finales van de Elite Champions League.

De volgende wedstrijd van zijn team zal de return van dit duel zijn. Al-Rayyan verloor met 1-3 in de heenwedstrijd en zal daarom alles moeten geven om de situatie te keren en zich te kwalificeren voor de kwartfinales.