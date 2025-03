Meer details over afwezigheid van Andries Ulderink bij Royal Antwerp FC

Vandaag zou Andries Ulderink normaal aan het grote publiek voorgesteld worden. Zover kwam het echter niet: het was assistent John Stegeman die de pers te woord stond.

Ulderink werd deze week, toen hij een jeugdwedstrijd bijwoonde, met de ziekenwagen afgevoerd naar het ziekenhuis voor iets wat op nierproblemen leek te wijzen.

“Met mij gaat alles goed”, zegt Stegeman met een glimlach aan Gazet van Antwerpen. “Gelukkig. Wat Andries betreft is het nog even afwachten.”

Stegeman gaf wat meer details prijs over wat er gebeurde met Ulderink. “Hij heeft helaas een niersteenaanval gekregen en ligt nog in het ziekenhuis, waar hij geopereerd is. Het is nu kijken wanneer hij groen licht krijgt van de dokters.”

Wanneer dat zal zijn is nog niet duidelijk. “Met de volledige staf hebben we contact met hem gehad en nadien hebben we ook nog met hem gevideobeld, zodat hij zijn accenten kon aangeven. Stef en ik hebben ook een analyse gemaakt van Gent en die met hem gedeeld, zodat hij zijn bevindingen kon meegeven.”

Alles is goed doorgesproken, maar voor hetzelfde geld is Ulderink er dit weekend wel bij. “Hij is goed op de hoogte. Wanneer hij dan precies zal aansluiten – zaterdag, zondag of volgende week – zien we nog wel.”