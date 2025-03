🎥 Stijn Stijnen laat alweer van zich horen tijdens enerverende namiddag

Patro Eisden verloor vanmiddag in eigen stadion pijnlijk met 1-2 van SK Beveren. Zo'n 350 Beveren-supporters zagen hun ploeg meteen een fantastische sprong maken in het klassement.

Stef Peeters stond aanvankelijk op het wedstrijdblad bij de thuisploeg, maar door een blessure tijdens de opwarming werd hij vervangen door Simba. Het was al meteen de eerste grote domper die Patro moest verwerken.

In de eerste helft was er niet echt iets te noteren. Ruim op het uur kwam Beveren wel op voorsprong. Lennart Mertens kopte een vrije trap van De Schryver onhoudbaar in het doel. Patro reageerde zeer snel, en twee minuten later maakte Mabanza al gelijk.

Toch was het Lennart Mertens die Beveren met zijn tweede doelpunt van de namiddag alweer op voorsprong bracht. Al kreeg de aanvaller een kwartier voor het einde wel zijn tweede gele kaart.

Stijnen laat alweer van zich horen

Patro eiste in het slot nog een penalty voor een mogelijke fout op Kiankaulua, maar de scheidsrechter gaf geen strafschop. Coach Stijn Stijnen protesteerde hevig en kreeg een rode kaart.

Ondanks enkele lastige momenten slaagde Beveren erin de 1-2 overwinning vast te houden. Hierdoor boekten de Waaslanders hun vijfde opeenvolgende zege en klimmen ze naar de vierde plaats in het klassement, op gelijke hoogte met Patro.