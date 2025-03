Imke Courtois begrijpt de fans van KAA Gent niet: "Snap ik helemaal niet"

Voetbal is entertainment geworden. Al zijn lang niet alle fans die mening toegedaan, blijkbaar.

KAA Gent wou Camille bij de match tegen Club Brugge brengen. De harde kern van de Buffalo’s wilde dit boycotten en er werd zelfs een petitie opgestart.

Uiteindelijk ging het optreden niet door. De manager van de zangeres liet uiteindelijk weten dat ze geveld was door de griep en niet kon optreden.

“Snap ik helemaal niet. Wat maakt dat nu uit?”, is Imke Courtois heel erg duidelijk over het voorval in haar wekelijkse interview in De Zondag.

“Het is toch waar het voetbal de afgelopen jaren steeds meer rond draait: extra inkomsten genereren. En dan moeten de supporters maar meedenken: met extra entertainment en extra inkomsten kunnen we betere spelers aantrekken.”

Voetbal is voor Courtois veel meer dan Bengaals vuur en over en weer roepen. “Moderne topsport kan familie-entertainment zijn. Zou moeten zijn. Ik zag al baseball in Amerika: het draaide in dat stadion voornamelijk om ... eten! Best leuk!”