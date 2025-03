Volgens Coen is dit het grootste probleem binnen de Futures na alweer een pijnlijke nederlaag

RSCA Futures heeft opnieuw verloren in de Challenger Pro League. Op het veld van Lierse gingen de jonge Brusselaars met 3-1 onderuit. Niklo Dailly, een Brusselaar die werd opgeleid bij Anderlecht, scoorde twee keer voor de thuisploeg.

Trainer Jelle Coen had eerder in Het Nieuwsblad al gezegd dat zijn team niet in de degradatiezone mocht eindigen. "Dat zou een aanfluiting zijn voor onze jeugdopleiding", klonk het toen.

RSCA Futures had nochtans veel balbezit, maar kon daar weinig mee doen. Lierse was efficiënter en strafte fouten in de verdediging hard af.

Niklo Dailly was de uitblinker bij Lierse. De aanvaller, die zijn jeugdopleiding bij Anderlecht kreeg en later doorbrak bij RWDM, scoorde twee keer tegen zijn ex-club.

Futures missen leiderschap

Na het vertrek van Amando Lapage naar Westerlo mist RSCA Futures volgens Coen een echte leider achterin. "Het is een feit dat het wachten is op een patron na het vertrek van Amando Lapage naar Westerlo. We werden opnieuw afgestraft op onze kwetsbaarheid in de defensie", gaf de coach toe in Het Nieuwsblad. Het slechte veld hielp daar ook niet bij, maar volgens Coen was dat geen excuus.

Ondanks deze nederlaag blijft RSCA Futures hopen op een betere positie dan de huidige dertiende plaats. "We beschikken over het potentieel om beter te doen. Zo hoog mogelijk eindigen blijft ons streven”, besluit Coen.