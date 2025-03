🎥 Albert Sambi Lokonga (ex-Anderlecht) komt goed weg en ontsnapt aan rood nadat hij de maaimachine tevoorschijn haalt

Sambi Lokonga heeft gisteravond opnieuw gespeeld met FC Sevilla. Hij kwam zelfs het veld op met iets te veel gretigheid.

Tijdens de laatste vier wedstrijden zat Albert Sambi Lokonga langs de zijlijn vanwege een blessure aan de hamstring. Voorheen een vaste waarde op het middenveld van Sevilla, maakte hij gisteren zijn terugkeer in de groep tegen Real Sociedad, waar hij twintig minuten voor tijd inviel.

De Rode Duivel was hongerig, en dat was te zien: in de blessuretijd had een van zijn tackles hem bijna eerder dan de anderen richting de douches kunnen sturen.

Hoewel hij vooral bekend staat om zijn balbezit en dribbels op het middenveld, liet Sambi zien dat hij ook geleerd heeft om zijn spel fysieker te maken. Zo ging hij zelfs even over de schreef met deze tackle die verre van gecontroleerd was op Martin Zubimendi.

Grijs gebied voor de VAR

De Spaanse international bleef niet langer op de grond liggen omdat zijn team achter stond en het dus geen zin had om tijd te verspillen. Maar Sambi Lokonga flirtte wel degelijk met een rode kaart, de VAR heeft zelfs de fase onderzocht om uiteindelijk te besluiten om niet in te grijpen.

De voormalige Anderlecht-speler kwam goed weg, wat ten goede komt aan Sevilla dat een deugddoende 0-1 overwinning behaalde dankzij een doelpunt van Chidera Ejuke (ex-Antwerp) om de Basken te passeren in het klassement.