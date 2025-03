Analist gelooft nog in Europees voetbal voor Malinwa en ziet de druk vooral bij andere ploegen liggen

KV Mechelen is officieel gered dankzij een 0-1 overwinning op Charleroi. De ontlading na de wedstrijd was dan ook groot, vooral bij interim-coach Fred Vanderbiest. "Het leek wel of hij zelf gescoord had", analyseerde Patrick Goots in De Gazet van Antwerpen.

Volgens Goots was de overwinning zeker en vast te danken aan Fred Vanderbiest. "Onder Hasi was er wat onrust. Maar met Vanderbiest stonden alle neuzen weer dezelfde kant op", legt Goots uit in de krant. Toch was de overwinning op het veld vooral te danken aan Benito Raman die alweer het net wist te vinden. Sinds de aanvaller terug in België speelt scoorde hij al twaalf doelpunten in 23 wedstrijden voor de Kakkers. Europees voetbal voor Malinwa? Nu Malinwa zeker is van deelname aan de Europe Play-offs denkt Goots dat Malinwa nu met minder stress zal spelen. Volgens de analist ligt de druk bij een Standard nog groter dan bij de Mechelaars. Volgens Goots hoeft KV Mechelen niet onder te doen voor Standard of Westerlo in de strijd om een Europees ticket. "Het kan nu heel ontspannen richting de Europe Play-offs trekken en wie weet komt de magie van in het seizoensbegin dan wel terug", besluit Goots.