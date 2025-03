Felice Mazzu doet heel mooie belofte waar STVV-fans blij mee zullen zijn

STVV won afgelopen weekend voor de tweede week op rij een kelderkraker. Deze keer kwam hekkensluiter Beerschot op bezoek.

STVV doet voorlopig heel goede zaken onderaan het klassement. De Truienaars staan momenteel 14e in de stand, met 31 punten.

Cercle Brugge en FCV Dender tellen 32 punten, waardoor STVV nog niet zeker is van de Relegation Play-offs. Dit weekend krijgen ze dus een laatste kans om die te voorkomen, tegen OH Leuven.

Als alles goed gaat, belooft coach Felice Mazzu een dansje aan de fans. "Zij hebben alles gegeven voor ons. Dat verdient un grand merci", begon hij volgens Het Belang van Limburg.

"Dat ze mijn dansje wilden? We hebben nog niets in handen, dan kan ik dat niet maken. Als we het in Leuven over de streep trekken, dan volgt er een dansje, zeker weten", gaat hij verder.

Een leuke belofte alvast van Mazzu. Sint-Truiden boekte de laatste weken goede resultaten, en hoopt daar op OHL een mooi vervolg aan te breien. "We gaan zo normaal mogelijk naar OHL toe werken. Om in deze flow te blijven", besluit de coach.