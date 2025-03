"Ik denk dat altijd, maar uiteindelijk is dat niet zo": Tolu Arokodare pakt uit over zichzelf

Tolu Arokodare is de topschutter in de Jupiler Pro League. Achter de goalgetter schuilt echter een heel gewone man.

Tolu Arokodare is de best scorende spits in onze combinatie, maar hij is nuchter genoeg om te beseffen dat hij nog heel veel werk aan de winkel heeft.

Topscorer zijn is leuk. “Al ben ik zeker nog niet waar ik wil én moet zijn, want als ik eerlijk ben tegen mezelf is mijn professionalisme één van mijn grootste werkpunten”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

En er zijn nog dingen waar hij aan wil werken. Soms vindt hij zichzelf veel te open en probeert hij voor iedereen goed te doen, iets waar we van weten dat dit niet lukt in deze tijden.

“Ik denk altijd dat iédereen mijn vriend is, maar uiteindelijk is dat niet zo. Ik ben altijd maar aan het praten en aan het proberen om dingen uit te leggen, maar eigenlijk moet ik leren om soms gewoon eens mijn mond te houden…”

Tolu beseft dat alles dan perfect kan ontploffen in je gezicht. “Ik ben ervan overtuigd dat mijn slechtere eigenschappen niet zo hard zouden opvallen als ik minder vaak aan het babbelen was”, besluit hij.

Tolu beseft dat hij vaak te expressief is en alles wil uitleggen, maar dat is niet nodig. “Ik werk er wel heel hard aan, maar het is enorm moeilijk. Ik ben intussen 24 jaar en ben al die tijd enorm open geweest, het is aartsmoeilijk om iets te veranderen dat je al je hele leven doet.”