🎥 Was dat nu echt een strafschop voor Genk? Ex-scheidsrechter velt zijn oordeel

Leider KRC Genk kwam goed weg op bezoek bij Dender. Het kreeg in de blessuretijd nog een strafschop en won.

KRC Genk leek op een gelijkspel af te stevenen op het slechte veld van Dender, maar daar kwam heel erg diep in de tweede helft verandering in.

Voor heel wat voetbalfans was dit een goedkoop toegekende strafschop, maar Thorsten Fink vond dat zijn team dat verdiend had. Ex-scheidsrechter Serge Gumienny velt zijn oordeel.

Hij maakt de vergelijking met één van de strafschoppen in STVV-Beerschot. “Het verschil met Vanwesemael in Sint-Truiden, is dat de verdediger hier lijf en leden in de strijd gooide om zich in de baan van het schot te wurmen”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Toch is Gumienny van oordeel dat de scheidsrechter en de VAR het in deze beslissing bij het rechte eind hebben over het toekennen van de strafschop.

“Natuurlijk sloeg hij de bal niet opzettelijk weg, maar je weet dat deze beweging met de armen wordt bestraft als je de bal raakt. Hier deed de VAR zijn job”, besluit hij.