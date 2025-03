Werd Maradona vermoord? Argentinië start proces tegen medisch team

Deze week begint het proces van Argentinië tegen het medische team dat verantwoordelijk was voor voetbalicoon Diego Armando Maradona in zijn laatste dagen. Het land verdenkt de medici van doodslag door nalatigheid en het hele land is in de ban van het proces rond hun absolute voetbalgod.

Meer dan vier jaar geleden moest de volledige voetbalminnende wereld afscheid nemen van een van zijn grootste legendes. Diego Armando Maradona overleed in november 2020 op 60-jarige leeftijd aan hartfalen. Zijn dood kwam een paar dagen na een eerdere hersenoperatie. Begin 2021 kwam een medische commissie tot de conclusie dat Maradona op ongepaste, gebrekkige en roekeloze manier behandeld werd door zijn medisch team. De medici verwerpen tot de dag van vandaag alle beschuldigingen. Alcohol en drugs De dood van "Pluisje" zorgde voor een schokgolf in zijn thuisland. Er ontstond een periode van rouw en zondebokken. Er werd met de vinger gewezen naar mogelijke daders voor het heengaan van hun voetbalgod. Maradona kampte zijn hele leven met een alcohol- en drugsverslaving. Al hield dat de Argentijnen niet tegen om hem te verafgoden voor zijn genialiteit waarmee hij Argentinië in 1989 een wereldtitel bezorgde. Een Argentijnse rechtbank zal naar bijna 120 verschillende getuigenissen luisteren als onderzoek naar mogelijke daders voor de dood van Maradona. Het proces gaat dinsdag van start en er wordt verwacht dat het wel maanden zou kunnen duren.