Eerst afgeserveerd bij Anderlecht, nu is hij de talisman van zijn nieuwe club: Raman is een goalgetter geworden

Dankzij zijn doelpunt tegen Charleroi zit Benito Raman inmiddels aan twaalf doelpunten in de Jupiler Pro League. Na enkele moeilijke seizoenen lijkt de spits eindelijk weer zijn goede vorm van weleer te pakken te hebben.

Twaalf doelpunten in 23 wedstrijden in de Jupiler Pro League en daarbovenop ook nog eens twee stuks in de beker. Benito Raman is bezig aan een topseizoen, en dat is al even geleden. Het was ondertussen al drie jaar geleden dat Raman nog eens minstens 10 doelpunten maakte in een seizoen.

Degradatie

Het was dankzij zijn vroege doelpunt dat Mechelen op het veld van Charleroi is gaan winnen en zo het behoud heeft kunnen bevestigen. Maar dat is lang niet de enige keer dat Raman van goudwaarde was voor zijn team.

In zijn laatste vijf wedstrijden waren Ramans doelpunten goed voor zeven punten voor zijn club, KV Mechelen. Malinwa kon die punten goed gebruiken, aangezien het tot de voorlaatste speeldag in een degradatiestrijd verwikkeld zat.

Goudwaarde

Het leek er een tijdje op dat de carrière van Raman op een zijspoor begon te raken. Bij Anderlecht werd hij afgeserveerd, waarna hij in Turkije terechtkwam, bij Samsunspor. Het Turkse avontuur van Raman draaide uit op een absolute flop. Hij kwam slechts 11 keer in actie in het seizoen 2023/2024, waarin hij slechts eenmaal tot scoren kwam.

Gelukkig werd hij na een half seizoen al uit zijn lijden verlost en was daar KV Mechelen, dat hem de hand schonk. Ondertussen is Raman van goudwaarde voor Malinwa.

Op dreef

De carrière van Raman bij Mechelen begon nogal stroef, met slechts één doelpunt in zijn eerste zeven wedstrijden. Daarna raakt Raman wel op dreef en probeerde hij wel zijn stempel te drukken op de wedstrijden van Malinwa.

Mechelen mag het dan wel moeilijk hebben gehad dit seizoen, dat heeft Raman niet tegengehouden om toch iets te proberen forceren. De spits was in maar liefst zeven duels goed voor het enige Mechelse doelpunt, wat van hem een ware talisman maakt.

Mechelen heeft nog een wedstrijd in de reguliere competitie te gaan, alvorens het de Europe Playoffs ingaat. Ondanks het feit dat Mechelen wellicht weinig te betekenen zal hebben in die playoffs, zal Raman zich wel willen tonen en zijn saldo bij Malinwa willen opkrikken.