Heeft Gent vorige zomer hét koopje van het jaar gedaan? Belangrijkste speler was lang niet blij, maar staat nu in belangstelling van heel wat clubs

KAA Gent is onder Danijel Milicevic beter aan het worden. In de competitie werd er nog niet verloren onder de 'interim-coach', maar vooral: hij heeft de ploeg aan het voetballen gekregen. En daarbij heeft hij zijn belangrijkste speler weer gelukkig gemaakt.

En dan hebben we het over Mathias Delorge, de metronoom op het middenveld van de Buffalo's. Delorge werd vorige zomer voor 3 miljoen euro overgenomen van STVV. Zijn marktwaarde lag toen al een paar miljoen hoger, maar de 20-jarige middenvelder wou een stap hogerop zetten en was moeilijk houdbaar.

Vertrek De Sart heeft erin gehakt

Delorge had het allemaal goed uitgekiend. Naast een speler als Julien De Sart zouden zijn kwaliteiten nog meer tot zijn recht komen. Delorge is immers een voetballende speler die graag wil combineren. Het vertrek van De Sart was in die optiek een hele klap voor hem.

Wouter Vrancken, de man die hem overtuigde naar de Planet Group Arena te komen, bleek echter niet de oplossing te zoeken wat Delorge nodig had. Hij posteerde wel Ito naast hem, maar het middenveld werd op die manier veelal overlopen.

Buitenlandse interesse

Milicevic had die conclusie al eerder gemaakt en versterkte dat middenveld direct na zijn aanstelling. Hij liet ook de flankspelers naar binnen komen bij balbezit om te kunnen combineren met Delorge. Die liep er al een paar maand niet al te gelukkig bij, maar leefde meteen weer op.

Intussen is hij weer de draaischijf geworden en dat is al heel wat buitenlandse ploegen opgevallen. Zijn laatste marktwaarde liet al 9 miljoen euro zien en dat zal er de voorbije maanden zeker niet op achteruit gegaan zijn.

Delorge is een geduldige jongen, maar ook ambitieus. Als er straks zich een ideale tussenstap aanbiedt, zal hij zeker luisteren. Hij wil immers naar een top vijf-competitie, al beseft hij ook dat hij er helemaal klaar voor moet zijn.

Of hij blijft zal straks ook afhangen van wat Gent beslist over de trainerspositie. Hij lijkt zich enorm goed te voelen onder Milicevic en diens idee over tactiek. Een reden te meer voor Gent om te overwegen om de Bosnische Zwitser aan boord te houden...