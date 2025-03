Hein Vanhaezebrouck ziet maar één naam om nieuwe trainer KAA Gent te worden, maar voegt er direct waarschuwing aan toe: "Hij heeft de credentials"

KAA Gent heeft zich voor het eerst sinds 2019 opnieuw geplaatst voor de Champions' Play-offs. Volgens analist Hein Vanhaezebrouck is dat niet alleen verdiend, maar vooral een gevolg van het gebrek aan concurrentie.

“Niet door de indrukwekkende prestaties van Anderlecht, Antwerp of Gent, maar door de zwakte van ploegen als Standard en Charleroi,” stelt hij in Het Nieuwsblad. Toch heeft Gent onder interim-coach Danijel Milicevic duidelijk een stap vooruit gezet.

Vanhaezebrouck ziet vooral een mentale en tactische verandering sinds Milicevic overnam. “Sinds hij coach is, straalt die groep weer geloof uit. Energie. Doet Gent het wél goed in topmatchen. Tegen Antwerp zette de ploeg hoge druk, zelfs op doelman Lammens. Dat was wat ik het meeste gemist heb dit seizoen.”

Dat Milicevic nu als coach aan het roer staat, verrast Vanhaezebrouck niet. “Van onze kampioenenploeg was hij de meest aangewezen speler om trainer te worden. Hij snapt het spel en kan het ook overbrengen. Als speler stuurde hij zijn ploegmaats al aan, net zoals Yves Vanderhaeghe dat destijds deed.”

Of Milicevic ook op lange termijn de juiste man is, hangt af van hoe de ploeg zich verder ontwikkelt. “Gent hoeft nog niet meteen te beslissen, maar ik zou toch niet wachten tot het einde van de play-offs. Als de evolutie zich doorzet, waarom niet al vroeg in de play-offs knopen doorhakken?”

Alternatieven zijn volgens Vanhaezebrouck schaars. “Welke coach garandeert wél succes? Nicky Hayen of Thorsten Fink kan je niet halen. Mark van Bommel ook niet, denk ik.”

Een naam die wél mogelijk is, is Ivan Leko. “Hij werd kampioen met Club Brugge en doet het goed bij Standard. Hij heeft de credentials", merkt Vanhaezebrouck op. Toch is het volgens hem cruciaal om rekening te houden met de hele clubcontext. “De supporters hebben het al vaak laten afweten dit seizoen, en met reden. Het was soms niet om aan te zien.”

Daarom kan het bestuur best voorzichtig omgaan met een beslissing over de trainer. “Als Milicevic aan de kant wordt geschoven, zullen die fans ook wel twee keer nadenken", waarschuwt Vanhaezebrouck.