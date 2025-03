Onvoorspelbaar, enorm geliefd in spelersgroep en snel, maar... 'Anderlecht is héél duidelijk en geeft deze (potentiële) sterkhouder een laatste kans'

Majeed Ashimeru beleeft wederom een teleurstellend seizoen. De middenvelder van RSC Anderlecht bracht het merendeel van zijn tijd (nog maar eens) door in de lappenmand. Hoe ziet zijn toekomst in Brussel eruit?

Een simpele statistiek: sinds zijn transfer naar RSC Anderlecht in 2021 was Majeed Ashimeru in slechts veertig procent van de gevallen fit om te spelen. De rest van de tijd spendeerde de 27-jarige Ghanees in de lappenmand.

Het paars-witte bestuur was dan ook verdeeld toen afgelopen zomer moest beslist worden over de contractverlening van Ashimeru. Uiteindelijk tekende de middenvelder een nieuw contract tot medio 2027.

Lappenmand, lappenmand en... lappenmand

Jesper Fredberg had destijds een plan in gedachten. De toenmalige sportief directeur van Anderlecht geloofde dat Ashimeru na een blessurevrij seizoen zou uitgroeien tot sterkhouder. Op die manier kon paars-wit hem komende zomer te gelde maken.

Ook Olivier Renard gelooft in de kwaliteiten van Ashimeru. De Ghanees is snel, enorm geliefd in de spelersgroep én brengt een onvoorspelbare dynamiek in het spel van de Belgische recordkampioen. Als hij fit is tenminste…

Laatste kans

La Dernière Heure weet dan ook dat het vijf voor twaalf is voor de negenvoudig Ghanees international. Ashimeru moét de blik richten op volgend seizoen én hij zal moeten bewijzen dat hij die meerwaarde ook een volledig seizoen kan brengen. In het andere geval is het verhaal geschreven.