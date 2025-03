Ook ex-bondscoach Marc Wilmots komt met rake woorden over zaak Courtois-Casteels en hij houdt zich niet in

De uitspraken van Koen Casteels over de mogelijke terugkeer van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels hebben heel wat losgemaakt in de Belgische voetbalwereld.

Sinds de breuk tussen Courtois en de nationale ploeg in juni 2023, is de discussie blijven voortleven. Sommigen nemen het de doelman van Real Madrid kwalijk, terwijl anderen vinden dat België zijn beste keeper altijd moet opstellen.

Afgelopen zondag wakkerde Casteels het debat opnieuw aan. De doelman, die tijdens het EK 2024 titularis was, kondigde zijn afscheid van de nationale ploeg aan. "Ik vind het vreemd dat Courtois zomaar zelf kan beslissen of hij terugkeert", zei hij in de podcast Midmid.

In de Belgische media leverde dat felle reacties op. Op RTL nam analist Marc Delire geen blad voor de mond. "Zeggen dat andere Rode Duivels er ook zo over denken, dat is gewoon olie op het vuur gooien", stelde hij. "Courtois zei dat iedereen hem kon bellen als ze willen weten wat er is gebeurd. Maar er zou een persconferentie moeten komen bij de voetbalbond om dit eindelijk uit te klaren."

Voormalig bondscoach Marc Wilmots gaf op De Tribune zijn visie. "Het is jammer, we hebben het verkeerd aangepakt", zei hij. "Thibaut is de beste keeper, dat weten we allemaal. Maar Koen heeft het ook goed gedaan en er was geen keepersprobleem op het EK. Courtois heeft zelf beslist om te vertrekken en liet het team in de steek."

Wilmots toonde ook begrip voor Casteels. "Zijn frustratie is begrijpelijk. Hij heeft zijn plek verdedigd en nu komt Courtois terug, waardoor hij weer op de bank belandt. In de nationale ploeg moeten eerst de onderlinge spanningen worden opgelost. Het is al te lang onrustig en Rudi Garcia heeft hier een grote uitdaging."

De voormalige bondscoach had de situatie anders aangepakt. "Ik zou Courtois nu niet hebben opgeroepen. Eerst de barragematchen spelen, luisteren naar de groep en de gevoelens binnen de selectie peilen. Daarna had ik met Casteels en Sels gesproken om hen het respect te tonen dat ze verdienen, en pas dan Thibaut opnieuw geïntegreerd."