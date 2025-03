Simic zorgt voor het mes tussen de tanden bij Anderlecht: "Ik wil niet gezien worden als een 19-jarige. Ik wil gezien worden als een sleutelspeler"

Jan-Carlo Simic is op enkele maanden tijd uitgegroeid tot één van de publiekslievelingen bij RSC Anderlecht. De verdediger weet zelf hoe dat komt. Al is dat net verrassend voor een club als paars-wit.

Dé publiekslievelingen van RSC Anderlecht? In het verleden waren uiteraard de geslaagde jeugdproducten de spelers die héél luid werden toegeroepen, maar ook jongens als Mbark Boussoufa, Ahmed Hassan en Pär Zetterberg waren de absolute oogappels van het publiek.

Anno 2025 is Jan-Carlo Simic één van dé lievelingen in het Lotto Park. De beenharde verdediger begrijpt het verschil met zijn voorgangers, maar weet ook héél goed hoe het komt dat hij die waardering krijgt.

"Ik speel gewoon zoals ik tien jaar geleden ook al speelde", grijnst Simic in Het Laatste Nieuws. "Met wilskracht en gezonde agressiviteit. Dat is voor mij de basis. Of dat in mij zit? Een mindset kan je niet trainen, hé. Je bent een vechter of je bent het niet."

Simic neemt dan ook nooit genoegen met minder dan honderd procent. "Zelfs op een slechte dag mag niemand je op mentaal vlak buitenspel zetten. Dat heb ik meegekregen van mijn ouders en familie."

Perceptie

"Ik zal een ploegmaat die het lastig heeft dan ook altijd helpen en steunen", besluit Simic. "Dat zoiets niet wordt verwacht van een 19-jarige? Klopt. Maar ik wil ook helemaal niet gezien worden als een 19-jarige. Ik wil gezien worden als een sleutelspeler."