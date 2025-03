🎥 "Straatschoffie, ga hem niet van het roken afhelpen": Stijn Vreven heeft iets ferm te zeggen over Radja Nainggolan en teambespreking

Stijn Vreven is sinds een maand coach bij Lokeren-Temse. En dus heeft hij ondertussen ook al een maand contact met Radja Nainggolan. "Hij is niet alleen een topvoetballer, maar ook een bad boy", aldus de coach eerlijk.

Sporting Lokeren is onder Stijn Vreven opgeschoven naar een negende plaats in het klassement in de Challenger Pro League. Het lijkt er steeds meer op dat het team zich dan ook zal redden in de tweede klasse.

Met dank aan de coach, maar ook aan Radja Nainggolan. De middenvelder was al een paar keer van groot belang voor zijn nieuwe team. De coach heeft nu een bekentenis gedaan over zijn sterspeler.

Straatschoffie

"Hij is niet alleen een voetballer, maar hij is ook een bad boy", aldus Vreven bij TVL Sportcafé. "Niet enkel mensen die van voetbal houden, maar ook mensen die starstruck zijn houden van Nainggolan."

"Hij is een straatschoffie. Of ik vat op hem heb? Niet in die zin dat ik hem van het roken ga afhelpen", is Vreven eerlijk. "Maar hij mag een mening hebben en een stem hebben, hij heeft veel ervaring."

"Hij test je wel als coach. Dat bleek ook bij de eerste keer dat we een bespreking deden met beelden. Hij onderbrak me toen al na drie, vier seconden", kon er een lachje af.