KV Mechelen zoekt nieuwe coach: drie bekenden uit de JPL op de radar en ze willen er ook eentje proberen weg te halen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wie zal de leiding nemen bij Mechelen in de komende maanden? Het management is momenteel volop aan het zoeken naar een nieuwe oefenmeester en verschillende pistes liggen ondertussen op tafel.

Het was onder Fred Vanderbiest dat KV Mechelen het vertrouwen herwon in de strijd om het behoud door te winnen van Charleroi. De voormalige assistent van Besnik Hasi heeft ook de ervaring en het karakter die nodig zijn om een groep te leiden, zoals hij eerder al deed als T1 in Oostende, bij Antwerp en ook bij Cercle Brugge.

Oude bekenden

Maar de clubleiding is wel degelijk op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer om Besnik Hasi op te volgen. Het Nieuwsblad onthulde ondertussen de drie belangrijkste doelwitten van KV Mechelen.

De eerste die wordt genoemd is niemand minder dan Wouter Vrancken. De voormalige trainer van AA Gent en Genk kent de club als zijn broekzak, aangezien hij daar zijn eerste wedstrijden in 1A coachte, een nostalgische periode voor de fans gezien het spel dat het team onder zijn leiding speelde.

Onrealistische pistes?

De tweede naam is die van Jonas De Roeck. Ook hij zit zonder club sinds zijn plotselinge ontslag bij Antwerp. Ook hij kent Mechelen goed, want hij had vorige zomer namelijk gesprekken met de lokale besluitvormers voordat hij ervoor koos om te tekenen bij de Bosuil en voordat Besnik Hasi besloot de samenwerking uiteindelijk te verlengen.

Ook Rik De Mil zou op het lijstje staan. Maar het is zeer onwaarschijnlijk dat hij Charleroi zal verlaten. Die opmerking geldt voor hem, maar ook voor de twee andere genoemde namen: geen van de drie trainers heeft echt iets te winnen door naar de Mechelse bank te verhuizen, een positie die de laatste jaren steeds meer onder druk staat.