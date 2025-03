Standard nog steeds in vieze papieren? Marc Wilmots roert zich: "Tijd dringt"

De verkoop van Standard Luik nadert een beslissende fase. De Amerikaanse investeringsgroep A-Cap wil de club van de hand doen en Moelis&Co, de bank die het proces begeleidt, moet bepalen welke kandidaten exclusieve onderhandelingen mogen starten.

Meerdere biedingen kwamen binnen, maar niet allemaal werden ze weerhouden. Zo werd het bod van de Amerikaanse zakenman Glenn Straub, minder dan 10 miljoen euro, afgewezen.

Verschillende kandidaten, maar ...

Mohammed Alabar leek even goed op weg om de nieuwe eigenaar van Standard te worden. De Arabier had een formeel bod uitgebracht. De ondernemer en eigenaar van Emmar Group is bereid om een slordige tien miljoen euro op te hoesten voor Standard.

Dat is ongeveer de helft van hetgeen A-CAP aanvankelijk voor ogen had. De huidige eigenaars mikken op een verkoopprijs van minstens 20 miljoen euro. Opvallend is dat ook een Europese bieding genoemd werd, waarbij de naam van Lucien D’Onofrio circuleerde.

Tijd dringt

De tijd dringt echter, want de Pro League eist dat clubs hun dossier voor de licentieprocedure indienen. Financiële garantie is daarbij een van de codewoorden. En dus beseffen ook de analisten dat er iets moet gaan veranderen.

"Ze moeten gaan beslissen, want het is een zwaar dossier", aldus gewezen bondscoach Marc Wilmots in La Tribune. "Alles moet tegen half april in orde zijn. De tijd dringt."