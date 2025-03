Wordt deze JPL-speler onterecht genegeerd bij de Rode Duivels? "Als hij in het buitenland had gespeeld, zou hij al lang zijn opgeroepen"

Het is op vrijdag dat Rudi Garcia zijn eerste selectie bij de Rode Duivels zal onthullen. Alessio Castro-Montes zal er niet bij zijn, maar mikt op de volgende selectie.

Met deze blessure die hem al bijna twee maanden uit de ploeg houdt, was Alessio Castro-Montes niet in aanmerking gekomen voor een voorselectie bij de Rode Duivels. Maar voor hem, net als voor anderen, zou de komst van Rudi Garcia synoniem kunnen staan voor een nieuwe kans.

Tot nu toe is de rechtervleugelverdediger nog nooit opgeroepen. Domenico Tedesco heeft geen enkele Union-speler opgeroepen, Castro-Montes was daarop dus geen uitzondering, ondanks zijn staat van dienst in de eerste klasse en onze problemen op zijn positie.

"Ik vind dat ze hem op zijn minst een keer hadden moeten oproepen om hem te beoordelen", betreurt Richard Castro-Montes, de vader van de speler, in een interview met La Dernière Heure. "Als hij in het buitenland had gespeeld, was hij al lang opgeroepen."

Deze uitspraken werpen vragen op over zijn toekomstige carrièrekeuzes: "Ik zie hem wel in La Liga of de Bundesliga. Hij heeft ook het niveau om in de Premier League te spelen", verzekert vader.

"Maar hij is ook bereid om zijn contract bij Union met vijf jaar te verlengen. Vroeger bemoeide ik me meer met dit gebied, maar nu laat ik hem het zelf regelen", besluit Richard Castro-Montes. Deze zomer zal zijn zoon zijn laatste contractjaar ingaan op het Dudenpark, waardoor zijn situatie relatief onzeker is.