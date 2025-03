Icoon van Anderlecht haalt uit naar bestuur en sportieve staf: "Hoelang gaat die joke nog duren?"

Bertrand Crasson neemt geen blad voor de mond als het over Anderlecht gaat. "Iedereen spreekt altijd over het DNA van Anderlecht. Maar niemand in de club die vandaag nog weet wat dat is", zegt hij scherp bij Radio Radzinski.

De voormalige rechtsback, goed voor zes titels en een Beker van België, vergelijkt het huidige team met de grootheden uit zijn tijd. Hij haalt iconen aan zoals Keshi, Nilis, Degryse en Zetterberg. “Dat waren allemaal uitzonderlijke voetballers. Nu staan er met uitzondering van Vertonghen en Hazard geen spelers op het veld die al iets bereikt hebben. Het zijn jonge gasten die na een verloren wedstrijd een foto op Instagram zetten, duizend likes krijgen en tevreden zijn, terwijl ze gespeeld hebben als ezels.” Ook tactisch ziet hij grote problemen. “Eén speeldag voor het einde van de reguliere competitie is er nog steeds geen typeploeg. Oké, er zijn blessures, maar je moet duidelijke keuzes durven maken. Daarnaast ontbreekt het dit middenveld aan voldoende body. Stroeykens gebruikt zijn lichaam beter en beter, maar de rest weegt te licht.” De defensie is een ander pijnpunt. “Neem nu N’Diaye. Dat is een mooie voetballer, maar geen verdediger. Goed verdedigen is een kunst waar die gasten geen kaas van hebben gegeten. En met Jan Vertonghen zit de enige speler die het wel kan op de bank.” Crasson vindt dat de situatie met Vertonghen niet kan blijven duren. “Hoelang gaat die joke nog duren? Zelfs al is hij niet honderd procent fit, dan nog moet je hem opstellen. Vroeger zouden Boskamp en De Mos tegen de medische staf hebben gezegd: ‘Kijk, het kan mij niet schelen hoe, maar ik wil hem in het weekend op het veld zien. Zorg dat hij speelklaar is’.” Tot slot richt hij zich ook op het bestuur. “Hoe kan er stabiliteit zijn als er elk jaar van sportief directeur wordt gewisseld? Dat is onmogelijk. Hopelijk krijgt Olivier Renard wat meer tijd. Al zou het ook goed zijn moesten er wat meer mensen met een echt Anderlecht-profiel mee de koers bepalen. Dat is het geval bij elke Europese topclub.”