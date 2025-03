Beerschotspeler blijft hopen op mirakel ondanks bijzonder moeilijke situatie: "Niet naïef doen, mathematisch is het nog mogelijk"

Na de nederlaag tegen STVV is de situatie voor Beerschot bijzonder moeilijk, maar aanvoerder Ryan Sanusi blijft toch hopen op een mirakel. De aanvoerder sluit zich aan bij de woorden van trainer Kuyt, die zei dat het mathematisch nog kan.

"De kloof van dertien punten dichten is op dit moment enorm zwaar. We moeten niet naïef zijn. Maar het is zoals Kuyt zegt: mathematisch is het nog mogelijk. We moeten er elk weekend vol voor gaan", vertelt de aanvoerder in De Gazet van Antwerpen.

De aanvoerder is zich bewust dat Beerschot een klein wonder nodig heeft om de situatie te keren. Sanusi vindt dan ook dat de spelersgroep zich verplicht moet voelen tegenover de fans om te blijven strijden, ongeacht de moeilijkheden.

Zeer betrokken binnen spelersgroep

Hoewel Sanusi zelf niet kan spelen wegens blessure, blijft hij als leider toch betrokken binnen de kleedkamer. "Ik revalideer zowel op de club als soms apart, maar ben toch zeker nog een paar dagen per week aanwezig. Mijn rol naast het veld is momenteel wel beperkt", geeft hij eerlijk toe.

Sanusi probeert zijn team te motiveren, zelfs wanneer hij niet fysiek aanwezig kan zijn. "Voor de wedstrijden stuur ik vaak berichtjes naar enkele teamgenoten om hen te motiveren en een extra duwtje in de rug te geven. Zo probeer ik mijn steentje bij te dragen", besluit de aanvoerder.