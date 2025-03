Drama voor Anderlecht wordt nog groter: einde seizoen voor sterkhouder

Anderlecht kampt opnieuw met blessurepech. Dit keer is het Killian Sardella die de wedstrijd van zondag tegen Cercle Brugge zal moeten missen. De rechtsachter liep tijdens een training in de week een blessure op aan zijn quadriceps en dat zou wel eens erger dan verwacht kunnen zijn.

Er zijn heel wat blessures te melden bij RSC Anderlecht de laatste weken en dagen en de situatie van Sardella was de zoveelste in een lange rij van tegenvallers voor coach David Hubert.

Brute pech

Eerder op de dag werd er nog vanuit gegaan dat Sardella zo'n maand buiten strijd zou zijn, maar ondertussen klinkt het dat de situatie wel eens nog erger zou kunnen zijn voor de rechtsachter.

Coach David Hubert hield op vrijdagavond zijn persconferentie zijn hart alvast vast voor de blessure van Sardella. En ondertussen horen we ook dat het voor hem wel eens einde seizoen zou kunnen worden.

Einde seizoen?

Anderlecht hoopte dat Sardella geen langdurige blessure heeft, want met de beslissende fase van het seizoen in zicht, kan de ploeg zich weinig extra afwezigen permitteren. Vooral op de rechterflank is de spoeling al dun.

De blessure van Sardella komt op een slecht moment en dus wordt het puzzelwerk voor de coach van paars-wit enkel moeilijker. De komende elf wedstrijden (eentje tegen Cercle Brugge, tien in de Champions' Play-Offs) moet Europees voetbal afgedwongen worden.