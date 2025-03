Druk van de schouders gevallen: Fred Vanderbiest zegt iets wat de supporters van Mechelen zeer graag zullen horen

KV Mechelen wist zich vorig weekend alsnog te redden in de Jupiler Pro League. De slotwedstrijd op zondag is zo vooral voor tegenstander Dender nog van groot belang. Volgens (interim-)coach Fred Vanderbiest is de match toch een interessant duel.

KV Mechelen is met 35 punten sinds vorige week gered, terwijl Dender nog vol aan de bak moet om de play-downs te gaan vermijden. Voor Malinwa wordt het sowieso een interessant duel.

Druk van de schouders

"Sowieso is er druk van de schouders gevallen. Ik wil er niet aan denken wat voor een week het geweest zou zijn als we niet gewonnen hadden in Charleroi. Dat zou een heel ander gegeven geweest zijn. Het is nu al een lang seizoen met veel ups en downs."

"De spelers waren inderdaad iets relaxter, maar ik wil niet helemaal van een ontspannen week spreken, want de spelers hebben het op training goed gedaan. Afhankelijk van de uitslagen van Charleroi en Standard kunnen we bij winst nog zevende eindigen", aldus de coach op zijn persconferentie.

Fans laten juichen

"Wij spelen thuis en gaan dus vol aan de bak. We hebben al genoeg punten verloren, we kunnen ons niet nog een keer puntenverlies veroorloven. Het doel is om dezelfde intensiteit en overgave maar iets beter voetbal te brengen."

"Wij zitten nu in de positie van Charleroi van vorige week: je moet opletten dat je de match niet te slap aanvat, want zij zullen supergemotiveerd zijn. We moeten zeker iets teruggeven aan de supporters, want zij hebben de laatste tijd niet veel reden gehad tot juichen."