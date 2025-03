Ivan Leko komt met straffe uitspraken: "Zonder hen op de plaats van Beerschot of Kortrijk"

Op vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie heeft Ivan Leko ervoor gekozen om niet te praten over de Europe Play-Offs en de potentiële strijd om een Europees ticket. De trainer van Standard wilde focussen op een aantal andere zaken.

Het was na een teleurstellende week dat Ivan Leko vrijdag op de persconferentie verscheen om de laatste wedstrijd van de reguliere fase tegen Antwerp voor te bereiden. De coach van de Rouches wilde eigenlijk alleen daarover praten en niet over de Europe Play-Offs.

Helemaal onderaan?

Maar eerst kwam Ivan Leko terug op de onvoorwaardelijke steun van de fans tijdens het seizoen, aan wie hij hoopt "een cadeau te geven" door te winnen van de Great Old, zijn voormalige club. Dat is het nieuwe doel dat de Kroaat heeft gesteld na het missen van de Champions Play-offs vorige week.

"Het is belangrijk om alles te geven om te winnen. Voor alle Standard-fans die uitzonderlijk waren. Zonder hun steun zouden we niet op deze positie staan, maar op die van Beerschot of Kortrijk."

Steun van de supporters

"We moeten er alles aan doen om hen te bedanken voor hun aanwezigheid elke week, thuis of uit. Ons nieuwe nummer één doel is om alles te geven om onze supporters te bedanken, het was een heel moeilijk jaar."

"Ik herinner me de wedstrijd tegen Genk aan het begin van het kampioenschap. De supporters zeiden dat ze altijd achter ons zouden staan zolang het team 100% gaf. Als we op de zevende plaats eindigen, zou dat een kleine manier zijn om hen te bedanken. Ik ben erg trots op wat we dit seizoen samen hebben bereikt."