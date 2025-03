La Louvière geeft niet op, RFC Luik gelooft in de stunt en Seraing met de rug tegen de muur: money-time is aangebroken in de Challenger Pro League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! Er zijn nog vijf speeldagen te gaan in de Challenger Pro League. En voor zowel de race naar promotie als de degradatiestrijd is er nog spanning op alle niveaus. La Louvière mikt op 1A, RFC Luik op de top 6 en RFC Seraing... op zijn toekomst. De strijd is hevig op alle niveaus in de Challenger Pro League. Met nog vijf speeldagen te gaan, staan de top drie binnen drie punten van elkaar, kan RFC Luik nog steeds hopen op de eindronde en vecht RFC Seraing nog steeds voor zijn voortbestaan in het professionele voetbal. In de top van het klassement staat het ambitieuze RAAL La Louvière, dat aan het begin van het seizoen de leiding had, nu op de derde plaats achter RWDM en Zulte Waregem. De Wolven staan slechts drie punten achter de eerste plaats, maar hebben een wedstrijd meer gespeeld dan de twee koplopers, die al hun "wedstrijd" tegen Deinze hebben gehad. Frédéric Taquin en zijn mannen hebben nog kansen, maar zullen bijna foutloos moeten presteren tegen Lierse, Jong Genk, Francs Borains en Lommel. La Louvière rechtstreeks gepromoveerd? Anders zal La Louvière de play-offs spelen. Die zijn gereserveerd voor teams die tussen de 3e en 6e plaats staan om de ploeg te bepalen die het zal opnemen tegen de 14e van 1A aan het einde van de Relegation Play-Offs. RFC Luik, momenteel 8e, probeert nog steeds bij die top 6 te komen. Hoewel de Rouches zeven punten achterstaan op Club NXT, kan de U23 van Club Brugge niet promoveren en zal dus niet deelnemen aan de play-offs. De grootste concurrent van de inwoners van Rocourt is daarom Lierse, dat zich vier punten hoger bevindt. RFC Luik heeft evenveel wedstrijden gespeeld als zijn directe tegenstander, maar moet nog naar Lokeren en Club NXT, en ontvangt Patro en Jong Genk. Een lastig schema, maar toch is er nog hoop, vooral omdat Lierse nog tegen La Louvière, Beveren, Patro Eisden en Jong Genk moet spelen. Andere Franstalige teams die deelnemen aan de Challenger Pro League, zoals Francs Borains en Eupen, spelen al bijna voor de lol. Met tien en elf punten voorsprong op Jong Genk lijkt hun behoud in het professionele voetbal al zeker te zijn. Dat geldt echter niet voor RFC Seraing, dat tot het einde zal moeten vechten. Seraing moet het pad naar succes terugvinden, anders dreigt degradatie Seraing heeft al acht wedstrijden niet gewonnen en heeft sinds 3 maart 2024 niet meer thuis gewonnen. Om weer succes te boeken in het Pairay-stadion, moet je teruggaan tot 28 oktober 2023, 17 maanden geleden. Desondanks hebben Mbaye Leye's troepen nog steeds drie punten voorsprong op de U23 van Genk, die niet kunnen degraderen (net als de U23 van Anderlecht) vanwege de hervorming van de competitie. Seraing heeft geen gemakkelijk schema om het seizoen af te sluiten, omdat het nog naar RSCA Futures moet gaan voordat het RWDM en Zulte Waregem, de twee koplopers, Eupen en Lokeren moet trotseren. Ze zullen punten moeten pakken, vooral omdat een Jong Genk dat geen druk meer voelt waarschijnlijk geen 0/15 zal halen tegen Club NXT, RAAL, Lommel, RFC Luik en Lierse. La Louvière hoopt natuurlijk direct te promoveren, maar kan nog steeds terugvallen op de eindronde. RFC Luik zou deelname daaraan bijna als onwaarschijnlijk beschouwen na een zeer moeilijke seizoensstart. Francs Borains en Eupen zijn veilig, maar RFC Seraing staat met de rug tegen de muur aan het einde van het seizoen. Heel wat verschillende scenario's voor de Franstalige clubs in de Challenger Pro League.



