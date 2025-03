Milicevic als nieuwe T1 van Gent? Analist vindt alvast van wel: "Ze moeten best niet te lang wachten"

KAA Gent blijft presteren onder Danijel Milicevic. Het plaatste zich voor de Champions Playoffs en verloor nog geen enkele wedstrijd in de JPL onder de Bosniër. Ondertussen begint hij meer en meer topkandidaat te lijken voor de vaste stek van T1.

Zeven wedstrijden met drie overwinningen en vier keer een gelijkspel. De organisatie van KAA Gent in de Jupiler Pro League staat als een huis sinds de aankomst van Danijel Milicevic als trainer ad interim.

Dankzij de overwinning tegen Antwerp op de voorlaatste speeldag is het nu geplaatst voor de Champions Play-Offs en kan het een gooi doen naar de Europese tickets.

Impact

Ook voormalig doelman van onder meer Waregem en Antwerp ziet goede dingen bij Milicevic en Gent. "De positieve indruk die ik al eerder had van Mili, is alleen maar versterkt", vertelt hij in GvA. "De resultaten bevestigen mijn mening. Ik vind dan ook dat Gent niet te lang moet wachten om hem vast te leggen."

Volgens De Coninck staat de spelersgroep duidelijk als één blok achter hun interim-coach. "Je kunt er niet omheen dat Milicevic een enorme impact heeft op deze spelersgroep. Zoals ze zich weer in de match knokten tegen Club Brugge, dat was superknap."

Vierde plek

Ook lijkt volgens De Coninck de selectie van Milicevic alleen maar groter te worden onder hem. "De revival van Samoise is een mooi symbool voor de wederopstanding van dit AA Gent. De selectiemogelijkheden van Milicevic worden dus nog wat groter, maar tot nu toe lijkt hij me telkens de juiste keuzes te maken."

Of Gent deze goede vorm zal doortrekken in de Champions Play-Offs, laat De Coninck in het midden. "De top drie is buiten bereik, maar naar mijn gevoel moet AA Gent met Anderlecht en Antwerp de concurrentie aangaan voor de vierde plek."