Wanneer zien we Ryan Sanusi terug op het veld? Beerschot-aanvoerder komt met goed nieuws naar buiten voor de fans

Beerschot moet het al vijf maanden zonder aanvoerder Ryan Sanusi doen. De middenvelder liep in oktober een knieblessure op en is sindsdien aan het revalideren.

De operatie en het herstel verlopen volgens plan. Sanusi kende geen terugval en zit nu in de laatste fase van zijn revalidatie.

Ondanks zijn blessure blijft Sanusi nog gefocust op dit seizoen. Zijn doel is om nog minuten te maken in 1A en zijn waarde voor Beerschot te bewijzen in de degradatiestrijd.

Beerschot-fans hopen natuurlijk hun kapitein snel terug te zien, en Sanusi zelf heeft er ook vertrouwen in. “Ik richt me niet op volgend seizoen, ik wil dit seizoen nog spelen", zegt hij vastbesloten in De Gazet van Antwerpen. "Elke dag streef ik ernaar om eindelijk nog eens minuten te maken op het hoogste niveau.”

Stoppen met voetbal?

Op 33-jarige leeftijd is een zware blessure lastig, maar stoppen is geen optie voor Sanusi. “Ik wil zeker nog proberen om enkele jaren te voetballen. Blessures zoals deze houden mij zeker niet tegen om te blijven voetballen.”

Het is nog niet zeker wanneer de aanvoerder terugkeert bij Beerschot. Sinds de zomer van 2019 speelt de middenvelder op Het Kiel en hij heeft al meer dan 127 wedstrijden voor de club gespeeld.