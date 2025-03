Dirk Kuyt heeft een droomclub in gedachten: "Het is een doel, niet hét doel"

Dirk Kuyt heeft nog steeds de ambitie om ooit trainer van Feyenoord te worden, maar hij neemt daar de tijd voor. "Het is een doel, niet hét doel", zegt hij in een interview met Gazet van Antwerpen. Voorlopig focust hij zich volledig op zijn werk bij KV Beerschot, waar hij volop ervaring opdoet.

De Nederlandse coach is nu ruim een jaar in dienst bij Beerschot en voelt zich goed bij de club. "Net als Feyenoord is Beerschot een club van het volk. Dat past bij wie ik ben", legt Kuyt uit. Hij beschouwt zijn periode in België als een intensieve leerschool. "Het voelt alsof ik al vijf jaar ervaring heb opgedaan."

In een dubbelinterview met Jan Boskamp benadrukt Kuijt dat hij niet overhaast naar Feyenoord wil. "Ik wil pas die stap zetten als ik er klaar voor ben en echt het verschil kan maken", zegt hij. Hij wijst erop dat hij als trainer al een titel heeft behaald en dat hij een eventuele redding met Beerschot als een tweede kampioenschap zou beschouwen.

Voorlopig ligt de focus op het behoud van Beerschot in de Pro League. De club verkeert in een moeilijke positie en heeft dringend punten nodig. Dit weekend wacht een belangrijke wedstrijd tegen Westerlo, waarin een overwinning cruciaal kan zijn.

Momenteel bedraagt de achterstand op de voorlaatste plaats, die wordt bezet door KV Kortrijk, vijf punten. STVV, dat op een veilige veertiende plek staat, heeft al dertien punten voorsprong op Beerschot. Kuyt en zijn ploeg moeten dus dringend resultaten halen om nog een kans te maken op het behoud.

Of Feyenoord in de toekomst op zijn pad komt, laat Kuijt voorlopig open. "Mijn tijd komt nog wel", besluit hij. Eerst wil hij bij Beerschot bewijzen dat hij een team naar succes kan leiden, zelfs in moeilijke omstandigheden.