Thibaut Courtois is kwaad: "Gebrek aan respect"

Real Madrid heeft zaterdagavond met 1-2 gewonnen van Villarreal. Na afloop waren ze bij Los Blancos kwaad over de weinige rust die ze krijgen.

Real Madrid nam het zaterdag op tegen Villarreal. Los Blancos wonnen met 1-2 en klommen daardoor voorlopig naar de leidersplaats. Dat kan snel veranderen, want op zondag neemt FC Barcelona het nog op tegen Atletico Madrid.

Eerder op de week, woensdag, speelde Real nog een derby tegen Atletico in de Champions League. Na 120 minuten en strafschoppen kon Real doorstoten.

Bij de club waren ze wel echt niet blij met het feit dat ze zo snel weer aan de bak moesten. Ook Thibaut Courtois. "We spelen wanneer we moeten spelen en we willen geen excuses zoeken. Ik ben blij dat we niet hebben verloren of gelijk hebben gespeeld vanwege de vermoeidheid, maar het is niet normaal om vandaag om 18u30 te spelen", zegt hij volgens HLN.

"Ik begrijp dat La Liga niet graag heeft dat de drie grote clubs op dezelfde dag spelen, maar dat gebeurt ook in de Premier League. Het is een gebrek aan respect voor het team en onze spelers, want we hadden enkele geblesseerden kunnen hebben", gaat hij verder.

Courtois verwijst naar hoe het in België gedaan wordt. "Morgen is er Atletico-Barça en er gebeurt niets. In België spreken we van Super Sunday. Dat had hier ook kunnen zijn."