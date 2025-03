Ex-Anderlecht-speler vandaag met debuut in het Lotto Park? Sterke prestatie in Europa geeft hem hoop

Zondagavond is 'money time' voor Cercle Brugge tegen Anderlecht. Het moet een resultaat halen, wil het zich kunnen verzekeren van het behoud. Wie weet is er een heldenrol weggelegd voor voormalige Anderlecht-middenvelder Nils De Wilde.

In de zomer van 2023 ruilde Nils De Wilde (22) de Futures van Anderlecht in voor Cercle Brugge. Voorlopig kwam de middenvelder al 42 keer uit voor De Vereniging, maar een vaste basisstek zit er nog niet in voor hem.

Afgelopen donderdag zette hij wel een stap in de goede richting, na een sterke prestatie tegen Jagiellonia Bialystok in de Conference League. Het was pas de zesde basisplaats voor De Wilde dit seizoen.

Mentaal sterk

"Ik heb dit seizoen minder speelminuten gekregen dan vorig jaar, maar ik klaag niet", vertelt de middenvelder aan HLN. "Ik heb bij elke speelkans geprobeerd me te tonen. In het voetbal moet je daar slim mee omgaan. Het gaat niet alleen om mij, maar om het team."

Door verschillende blessures en ziekte bij spelers op zijn positie, is het niet onmogelijk dat De Wilde zal starten tegen zijn voormalige werkgever. Daar moet hij mee Cercle uit de degradatiestrijd trachten te houden.

"We gaan er alles aan doen om de Play-Downs te vermijden, al zal dat niet simpel worden", blikt hij vooruit. "Maar we hebben donderdag bewezen dat we mentaal nog sterk staan, en die lijn willen we doortrekken tegen Anderlecht."

Doemscenario

Maar liefst acht jaar speelde De Wilde voor Anderlecht. In totaal kwam hij bijna 30 keer uit voor de Futures alvorens naar Brugge te trekken. Maar zijn verleden bij Paars-Wit betekent niet dat hij extra gebrand is zich te tonen zondag.

"Ik ken daar nog veel mensen, maar daar gaat het natuurlijk niet om", blijft hij nuchter. "Het belangrijkste is dat we als team opnieuw de rug rechten en strijden voor het behoud."

"Dat een ploeg die zo ver is geraakt in Europa nog steeds moet vechten tegen degradatie, klinkt raar, maar het is de realiteit. We moeten nu zorgen dat we niet in dat doemscenario belanden", besluit hij