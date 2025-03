OH Leuven krijgt ferme opsteker voor cruciale wedstrijd tegen STVV

OH Leuven ontvangt STVV op zondagavond. De Leuvenaars krijgen sowieso al een serieuze boost voor de belangrijke wedstrijd.

Op zondag worden de laatste wedstrijden van het reguliere seizoen afgerond in de JPL. Bovenaan het klassement is het niet meer zo spannend.

Alle tickets voor de Champions' Play-offs zijn al uitgedeeld, en dus kunnen de topclubs zich voorbereiden. Onderaan de stand is het een pak spannender.

De wedstrijd die het meest in de gaten zal worden gehouden, is OH Leuven-STVV. Beide clubs kunnen hier nog in de Relegation Play-offs terechtkomen.

De Truienaars staan met 31 punten op de 14e plaats, terwijl OHL 11e staat met 34 punten. Voor STVV moet dus opletten en op een klein mirakel hopen.

De thuisploeg krijgt in ieder geval een serieuze opsteker voor het cruciale duel. Het King Power At Den Dreef Stadion is namelijk volledig uitverkocht, liet de club zelf weten via haar sociale media.